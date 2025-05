(Adnkronos) - Addio al generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli: aveva 62 anni. Pochi mesi fa la scoperta della malattia, si legge sul Resto del Carlino, il decesso ieri all’Hospice di Montericco (Reggio Emilia). Cresciuto sull'Appennino reggiano, è stato una figura centrale delle Forse speciali italiane partecipando a numerose missioni internazionali.

Nel 1993 ha comndato una compagnia del 187esimo Reggimento 'Folgore in Somalia, durante l'operazione Restore Hope si legge sul sito infodifesa.it. Si trovò a combattere nell’imboscata al Check Point Pasta, a Mogadiscio. Successivamente operò in Iraq, in Gran Bretagna, Irlanda e Islanda. Dal 2020 al 2021 ricoprì l’incarico di vicecomandante della missione Nato 'Resolute Support' in Afghanistan, in una delle fasi più delicate del conflitto.