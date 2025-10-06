Morta a 52 anni Kimberly Hebert Gregory, attrice di 'The Big Bang Theory' e 'Grey's Anatomy'

(Adnkronos) - Addio a Kimberly Hébert Gregory. L'attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in serie di successo come 'Vice Principals', 'Grey's Anatomy', 'The Big Bang Theory' e 'Better Call Saul', è morta a 52 anni. La notizia è stata confermata dall'ex marito, l'attore Chester Gregory, in un post su Instagram. Le cause del decesso non sono state rese note.

Nata a Houston il 7 dicembre 1972, Kimberly Hébert Gregory aveva costruito una carriera tra cinema e televisione. Il ruolo che l'ha resa celebre al grande pubblico è stato quello della preside Belinda Brown nella dark comedy 'Vice Principals' (2016-17) targata Hbo, accanto a Danny McBride e Walton Goggins. Proprio quest'ultimo ha voluto renderle omaggio sui social definendola "una delle migliori con cui abbia mai lavorato" e "una professionista vera".

Tra gli altri titoli in cui è apparsa figurano 'Kevin (Probably) Saves the World', 'Barry', 'The Chi', 'Devious Maids', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Medical Police', 'Genius' e 'The Act'. Ha recitato anche nel film 'Five Feet Apart' e ha prestato la voce in serie animate come 'Craig of the Creek' e 'Jessica’s Big Little World'. Il suo debutto in tv risale al 2007 nella serie 'The Black Donnellys', mentre nello stesso anno apparve al cinema in 'Manuale di infedeltà per uomini sposati' con Chris Rock. L'attrice Busy Philipps, sua collega in 'Vice Principals', ha scritto sui social: "Era una luce e una forza. Ci mancherà tantissimo". (di Paolo Martini)