(Adnkronos) - E' ancora allerta morbillo negli Usa. Dalla Pennsylvania arriva la segnalazione di un sesto morto: una donna di 39 anni della contea di Franklin. Secondo quanto riferito dall'ufficio del coroner locale in una nota postata su Facebook, "la paziente presentava diverse patologie pregresse", e aveva alle spalle "una diagnosi passata di morbillo per la quale era stata sottoposta a trattamento. Si tratta del primo decesso registrato nella Contea di Franklin dopo molti anni riguardante una paziente con una storia recente di morbillo. Il caso rientra nella definizione di decesso associato al morbillo stabilita dal Dipartimento della Salute della Pennsylvania".

Lo stato sta affrontando la peggiore epidemia di morbillo a livello nazionale, la prima negli Stati Uniti a superare i mille casi (1.136 fino a venerdì scorso in 41 contee) negli ultimi 35 anni, dal 1991. Nessun altro dettaglio è stato divulgato sul caso, per motivi di tutela della privacy, ha spiegato l'ufficio del coroner invitando "la comunità medica, gli operatori di primo intervento e la cittadinanza ad attenersi alle precauzioni indicate dal Dipartimento della Salute della Pennsylvania e dai Centers for Disease Control (Cdc). La prudenza e la vigilanza sono fondamentali".

La Pennsylvania, ricorda il 'Washington Post', è stata anche al centro di una polemica politica tra il segretario per la Salute Robert F. Kennedy Jr. e il governatore democratico Josh Shapiro. Quest'ultimo ha accusato Rfk jr di seminare confusione sui vaccini e di contribuire alla diffusione di una malattia che gli Stati Uniti hanno debellato più di 25 anni fa. Kennedy ha replicato che il governatore sta sfruttando la situazione a fini politici. Una controversia che ha riguardato anche la classificazione dei decessi.

Intanto, gli esperti di malattie infettive affermano che il numero raggiunto dalle vittime dell'infezione suggerisce che l'epidemia potrebbe essere più estesa del numero di contagi segnalati. Mentre i Cdc hanno incluso al momento solo 2 decessi nel conteggio complessivo del morbillo relativo agli Stati Uniti. Il sito web non specifica dove si siano verificati i decessi, ma la Pennsylvania è l'unico stato ad aver segnalato vittime quest'anno. Sempre secondo quanto riporta il WP, dopo che lo stato ha annunciato i suoi primi due decessi, i Cdc li hanno esclusi dal bilancio, una decisione presa dalla nuova direttrice dell'agenzia Erica Schwartz. Ex funzionari hanno definito la mossa altamente insolita e hanno affermato che si discosta dalle prassi abituali dell'agenzia.

Il morbillo intanto continua a colpire e quest'anno negli Stati Uniti si è registrato un forte aumento dei casi, legato anche a un calo dei tassi di vaccinazione in alcune aree. Secondo i dati Cdc, quest'anno sono state segnalate oltre 4mila infezioni. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha difeso la propria risposta alla crescente epidemia, affermando che Kennedy ha "ripetutamente dichiarato che la vaccinazione è il modo più efficace per prevenire l'infezione da morbillo".