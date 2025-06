(Adnkronos) - "Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada", questo è uno dei tanti messaggi minatori che Alice Campello ha ricevuto sui social dopo l'errore di Alvaro Morata dal dischetto che ha condannato gli spagnoli nella finale di Nations League tra Spagna e Portogallo. L'influencer ha postato gli screen delle gravi minacce ricevute da parte di alcuni utenti dopo il risultato della partita.

"Tra i messaggi ricevuti, uno in particolare ha destato allarme: "Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada. Non lo lascerò stare un solo istante, e lo stesso vale per i bambini. Spero che nessuno sopravviva", si legge in uno screenshot pubblicato dalla stessa Campello, moglie dell’attaccante Morata, che è stata bersaglio di gravi minacce. La modella ha denunciato pubblicamente l’ondata d’odio che ha travolto la sua famiglia, esprimendo amarezza: "Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?".

Poi, fa un appello: "Nella vita, tutti commettiamo errori, nessuno escluso. La vita è fatta di lezioni, esperienze, momenti belli e brutti per tutti, ma non siamo nessuno per giudicare gli altri". Campello ha voluto ricordare ai follower il valore autentico dello sport: "Il calcio è così, e penso che sia proprio questo il suo bello… essere così emozionante e imprevedibile… è sport e intrattenimento, quindi dobbiamo dargli l’importanza che merita”. E ha concluso: “Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive".