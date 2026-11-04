Mont'e Prama, oltre 200mila ingressi e quasi un milione di incassi - Notizie

I siti della Fondazione Mont'e Prama segnano un traguardo storico: i primi 10 mesi del 2026 superano i totali di tutti gli anni precedenti. Balzo a doppia cifra su incassi e ingressi rispetto al 2025, con un ticket medio da primato.Il 2026 si consacra ufficialmente come l'anno dei record per il Parco Archeologico di Cabras e i siti gestiti dalla Fondazione Mont'e Prama. I dati consolidati al 31 ottobre certificano una crescita strutturale senza precedenti: per la prima volta nella storia del Parco è stato abbattuto il muro dei 200.000 visitatori annui (204.210 nei primi dieci mesi), e si viaggia ormai spediti verso l'infrangersi di un altro tetto storico, quello di 1 milione di euro di incassi diretti da bigliettazione (fermi a 994.014 € a fine ottobre).A Ottobre si assiste al consolidamento dell'offerta culturale oltre i fisiologici mesi balneari. Il solo mese ha fatto registrare oltre 17.300 presenze (+19,9% rispetto allo stesso mese del 2025) e quasi 97 mila euro di incassi (+36,5%), con una spesa media salita a 5,60 euro a visitatore. Un risultato trainato dall'eccezionale risposta del turismo scolastico, delle visite guidate e dal successo dei biglietti integrati (Museo Civico Giovanni Marongiu + Area Archeologica di Tharros + Torre di San Giovanni), che confermano come i visitatori scelgano sempre di più un'esperienza completa e ad alto valore aggiunto.Un triennio di crescita esponenziale Rispetto ai primi dieci mesi del 2025, l'anno in corso segna un +12,7% negli ingressi (quasi 23.000 persone in più) e un +17,6% negli incassi. Rispetto al 2023, i primi 10 mesi evidenziano un balzo straordinario del +35,5% sui visitatori e del +56,6% sui ricavi diretti (quasi 360 mila euro in più in cassa). Il mese di Agosto 2026, con i suoi...

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