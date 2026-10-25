(Adnkronos) - "Ci potrebbe essere un personaggio che a un certo punto si svela". Monica Guerritore, ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi… a Ruota Libera' su Rai 1 rivela che a 'Ballando con le Stelle' "potrei strappare la parrucca e restare con i miei capelli. Dipende dal concetto e dalla canzone".

A luglio l'attrice, con un video sui social, ha confessato di aver affrontato negli ultimi mesi la chemioterapia. “Era metà aprile - ha raccontato nel con la voce a tratti rotta dell'emozione - e a un controllo che faccio periodicamente uno dei valori era fuori norma, il CA 125 (un marcatore tumorale, ndr.)" "Non era la prima volta che mi trovavo ad aver a che fare con un tumore" ha aggiunto anche se in precedenza non c'era stata "necessità di chemio”,.

Sul rapporto con il corpo e la danza racconta: "Noi in teatro non siamo ciocchi immobili che recitano versi antichi. Cantiamo, balliamo. Anche al cinema il mio corpo l'ho sempre usato. Spirito e corpo, io ce li metto. Non c'è libertà, ma disciplina. E questo mi fa tornare allieva". Poi ricorda la commozione dopo il Charleston ballato ieri sera: "Mi sono commossa. Riuscire a farlo e poi vedere il sorriso della giuria mi ha fatto veramente piacere".

Il discorso si sposta sulla credibilità delle donne nel mondo dello spettacolo: "Nella mia esperienza una donna bella risulta poco credibile. La cultura è un processo lento. Sono quindici anni che faccio regia e ancora mi sento dire: 'Ma non sarebbe meglio farla fare a un regista?'. Quando una donna scrive una sceneggiatura o fa regia, sembra sempre che sia un divertimento, un hobby". E sul ruolo delle donne mature aggiunge: "A sessant'anni le donne non scompaiono. Devono continuare a essere raccontate". Parlando della forza femminile, ricorda poi una frase di Anna Magnani. Alla domanda 'Sei forte, Anna', la risposta fu: 'Non ho mai avuto altra scelta' ".

Infine, la sorpresa in studio con l'ingresso del marito Roberto Zaccaria. "Per una donna della mia età avere accanto una persona così presente è molto importante", confessa Guerritore. Tra filmati privati e momenti di ironia, Zaccaria racconta la loro quotidianità: "Quando balliamo vuole comandare lei. Una volta era l'uomo a condurre. E così abbiamo smesso di ballare insieme!".