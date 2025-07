Mondiali nuoto Singapore, Martinenghi spaziale: argento nei 100 rana

(Adnkronos) - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di Singapore. L'azzurro, campione olimpico in carica nella specialità, chiude al secondo posto in 58"58 al termine di una gara nuotata in maniera clamorosa. Meglio di lui solo il cinese Qin con 58"23. Per il fuoriclasse azzurro, partenza spaziale e tocco da leader a metà gara, poi il sorpasso di Qin nella progressione finale e la vittoria per la Cina. Bronzo al kirghizo Petrashov. Quinto l'altro azzurro Ludovico Viberti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie