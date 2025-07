Mondiali nuoto 2025, chi è Simone Cerasuolo oro nei 50 rana

(Adnkronos) - Simone Cerasuolo trionfa nei 50 rana ai Mondiali 2025 di Singapore e regala la prima medaglia d'oro all'Italia nel nuoto. Il 22enne di Imola compie un capolavoro sul palcoscenico iridato centrando il risultato più prestigioso di una carriera ancora nelle fasi iniziali. Cerasuolo, nato il 22 giugno 2003, vince in 26''54, ad un solo centesimo dal suo primato personale. L'exploit di oggi ovviamente rappresenta il top nel palmares dell'atleta delle Fiamme Oro, allenato da Cesare Casella.

Nei 50 rana al Mondiale 2022 Cerasuolo si piazzò quinto, al Mondiale 2023 si fermò in semifinale e in quello dello scorso anno non andò oltre il sesto posto. Singapore 2025 segna l'esplosione dell'imolese, che nella rassegna iridata si lascia alle spalle il russo Kirill Prigoda e il cinese Haiyang Qin.

