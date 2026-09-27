(Adnkronos) - Ultima giornata per i Mondiali di ciclismo su strada 2027. Oggi, domenica 27 settembre, a Montreal, in Canada, va in scena la gara più attesa, ovvero la prova in linea uomini, che incoronerà il nuovo campione del mondo. Non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno Tadej Pogacar, ciclista sloveno infortunatosi a causa di una caduta durante la Vuelta. A partire favorito è quindi Remco Evenepoel, già vincitore della prova a crono.

I ciclisti affronteranno un percorso da un totale di 273,7 chilometri con un dislivello di 3800 metri. Dopo in primo tratto in linea di 112 km senza particolari difficoltà altimetriche, la gara entrerà nel vivo nel corso dei 12 giri del circuito finale, con i ciclisti che affronteranno le scalate del Voie Camillien-Houde, della Cote de la Polytechnique e infine l'arrivo in salite di Avenue du Parc, che incoronerà il nuovo campione del mondo.

La prova in linea uomini dei Mondiali di ciclismo va in scena oggi, domenica 27 settembre. La partenza è prevista per le 15 ora italiana, mentre l'arrivo è atteso intorno alle 19. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai, ma anche su quelli Eurosport e in streaming su RaiPlay, Dazn, SkyGo, Discovery+ e NOW.