Modric, primo giorno al Milan: saluta Allegri e parla con Leao

(Adnkronos) - È iniziata l'avventura di Luka Modric al Milan. Dopo la presentazione ufficiale, con tanto di incontro con i tifosi, il centrocampista croato, arrivato a parametro zero dal Real Madrid, è sbarcato per la prima volta al centro sportivo di Milanello, dove ha salutato il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e incontrato la squadra.

Sorrisi e abbracci al momento del suo arrivo, con Modric che si è intrattenuto, in particolare, a parlare con Rafa Leao. Un colloquio breve e disteso, con l'attaccante portoghese che ha mimato qualcosa al croato, che ha annuito prima di abbracciare nuovamente il neo compagno di squadra. Poi il Pallone d'Oro 2018 ha incontrato il resto della squadra, ricevendo il saluto, tra gli altri, di Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.

Nel pomeriggio Modric è sceso in campo per il suo primo allenamento in rossonero. Ora l'obiettivo per il giocatore, che è stato impegnato nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club con la maglia del Real, è ritrovare la forma migliore per essere pronto all'inizio del campionato, in programma il weekend del 24 agosto.

