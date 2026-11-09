Mo.So.S. Future Labs, Neroni 'la formazione non ha età' - Notizie

Ventuno laboratori tecnologici, 17 fissi e quattro mobili, per un investimento complessivo di 11 milioni di euro. La Fondazione ITS Academy MO.SO.S. - Mobilità Sostenibile Sardegna presenta a Cagliari 'MO.SO.S. Future Labs', manifestazione in programma dall'11 al 13 novembre nella sede di via Mercalli.L'11 e il 12 novembre sono previsti gli Open day, con visite guidate, dimostrazioni e attività di orientamento per le scuole e per chi vuole conoscere nuove prospettive formative e occupazionali. Tra le dotazioni, simulatori di navigazione, conduzione ferroviaria e volo, laboratori di robotica, automazione ed elettrotecnica e 60 visori per esperienze di realtà aumentata, virtuale e olografica.Visitabili anche i laboratori mobili nautici, una barca a vela e una a motore ormeggiate al Molo Ichnusa, che le scolaresche raggiungeranno con bus del Ctm dedicati. Le giornate sono aperte anche a diplomati, famiglie, disoccupati e a chi vuole cambiare professione. "Direi innanzitutto di venire a conoscerci - afferma il presidente della Fondazione, Roberto Neroni - ma vorrei rivolgere un messaggio anche a chi ha conseguito il diploma da diversi anni: la formazione non ha età".L'investimento è finanziato per 6 milioni dal Pnrr e per 5 milioni dalla legge di Stabilità. Ai laboratori fissi si affiancano quattro mezzi mobili: un aereo, un elicottero, una barca a vela e un'imbarcazione a motore.Venerdì 13 novembre l'inaugurazione ufficiale, con accoglienza degli ospiti dalle 9:30, l'intervento introduttivo di Neroni, i saluti delle autorità, una sessione sulla cooperazione internazionale e tavole rotonde con le imprese su capitale umano e competitività. Seguiranno la cerimonia e le visite ai nuovi laboratori.La Fondazione conta 29 percorsi attivi, oltre 350 iscritti e 235 tecnici superiori diplomati, con un tasso di occupazione del 97%....

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