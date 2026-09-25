Missione Unifil in Libano, medaglia d'argento alla Brigata Sassari - Notizie

In una piazza d'Italia a Sassari gremita il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha conferito la medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del Reggimento logistico 'Sassari' per l'operato svolto in Libano durante il mandato della Brigata 'Sassari' 2024-2025, nell'ambito della missione Unifil."Sono qua oggi perché so quanto il vostro lavoro renda a questo Paese come credibilità internazionale. E senza credibilità internazionale non si possono fare anche altre cose", ha detto il ministro nel suo discorso rivolto ai militari della Brigata Sassari schierati davanti a lui."Senza la difesa che i vostri colleghi sulle navi stanno facendo nel Mar Rosso non passerebbero le navi e dovrebbero circumnavigare l'Africa. Senza il lavoro che facciamo di sicurezza aerea, di controllo aereo non saremmo sicuri come siamo oggi e non avremmo la deterrenza che possiamo fare".E ancora: "Ecco, questo lavoro è un lavoro oscuro, che molto spesso non viene riconosciuto, ma che è il pilastro che tiene in piedi una democrazia, un Paese, una comunità. Io so qual è il valore delle Forze armate, so qual è l'impegno di ognuno di voi, so qual è il sacrificio delle vostre famiglie. A nome dell'Italia sono qui per ringraziarvi e mi inchino a tutti voi.Viva la Brigata Sassari, viva le Forze armate, viva l'Italia e soprattutto, Forza Paris", ha concluso Crosetto.Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al ministro della Difesa, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano - già 40esimo comandante della Brigata Sassari - e il capo di Stato maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, il comandante della Brigata 'Sassari', generale di brigata Andrea Fraticelli.Schierate per l'occasione le bandiere di guerra del 152esimo reggimento fanteria e del Reggimento logistico della...

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