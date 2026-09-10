Mirabilia Day, a Sasari e Alghero due giorni dedicati al turismo culturale - Notizie

Il 17 e 18 settembre Sasari e Alghero ospiteranno il Mirabilia Day 2026, due giornate dedicate alle politiche per lo sviluppo del turismo culturale nei siti Unesco.La manifestazione, organizzata dalla Camera di commercio Nord Sardegna, e curata con l'Istituto nazionale ricerche turistiche, accoglierà i vertici di oltre 10 Camere di commercio italiane e il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. Il Nord Sardegna è stato scelto come sede dell'evento riconoscendo il valore culturale della Discesa dei Candelieri che si svolge alla vigilia di Ferragosto a Sassari (bene immateriale Unesco con la Rete della grandi macchine a spalla) e il lavoro svolto dall'ente camerale con progetti di successo come Salude&Trigu."Non si tratta più soltanto di organizzare singole manifestazioni, ma di integrare le risorse in una visione strategica duratura. Gli eventi devono diventare veri motori di sviluppo economico, in grado di generare ricchezza, rafforzare l'identità locale e garantire un'attrattività turistica costante per tutto l'anno", ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Nord Sardegna, Stefano Visconti, presentando, oggi, l'evento."La Discesa dei Candelieri rappresenta l'anima della nostra comunità e dimostra come il patrimonio immateriale sia il legame fondamentale tra la nostra storia e l'attrazione turistica", ha commentato il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia."I territori devono fare rete e costruire sinergie per superare le logiche individuali: creare un sistema integrato tra costiera ed entroterra è l'unica via per offrire un'offerta turistica completa, sostenibile e competitiva", ha affermato l'assessora comunale al Turismo di Alghero, Ornella Piras.A tracciare il bilancio dell'esperienza sarda Mirabilia, è stato il segretario generale della Camera di commercio, Pietro Esposito: "Il programma Salude&Trigu ha ampiamente dimostrato che unire le forze porta risultati straordinari. Con oltre 100 appuntamenti sostenuti, siamo riusciti a valorizzare...

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