Minaccia l’ex compagna e danneggia la porta di casa: arrestato

Carbonia

Intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di un testimone

Dopo aver danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna, minacciato gravemente la donna.

Un uomo di 48 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia. È accaduto questa notte a Carbonia.

Sembra che l’uomo abbia agito per gelosia, in preda ai fumi dell’alcol. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 da parte di un cittadino.

Dopo la redazione dei verbali, che sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Questa mattina in Tribunale a Cagliari l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha imposto all’uomo il divieto di avvicinarsi all’ex compagna e ai luoghi che lei frequenta.

Sabato, 30 dicembre 2023