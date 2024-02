Cronaca Sono intervenuti i carabinieri

Minacciata di morte dal figlio ubriaco, ha chiesto aiuto ai carabinieri, intervenuti in piena notte a casa della donna. L’uomo, un disoccupato di 36 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

Ai militari la vittima ha raccontato che il figlio, già noto alle forze dell’ordine, da anni aveva comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti, tanto da farle temere per la propria incolumità e per quella dei propri cari.

Poco prima dell’intervento dei carabinieri, a Sestu, l’uomo aveva anche danneggiato mobili e arredi.

