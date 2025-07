Mille giorni di governo Meloni, la premier alla Cisl: "Creati più di 1 milione di posti di lavoro"

(Adnkronos) - ''Oggi sono mille giorni del governo, io che sono una persona rigida sono portata a vedere più quello che non è stato fatto e quello che non va...". Così la premier Giorgia Meloni, parlando oggi dal palco del Congresso nazionale della Cisl. "A me sembrano un po' de più...", ha scherzato la presidente del Consiglio, parlando quindi di un "tempo sufficiente per indicare la direzione intrapresa e il lavoro che si è fatto" e rivendicando la creazione di "più di mille di posti di lavoro al giorno" durante i mille giorni di esecutivo.

"Dobbiamo tornare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, dobbiamo tornare a credere in noi stessi, non solo nella capacità di sognare ma anche di realizzare i sogni per non dover inseguire nessuno ma se mai per correre e farti inseguire dagli altri", le parole dirette al sindacato. La presenza di Meloni al congresso, ha poi spiegato, è per "testimoniare ancora una volta la centralità per il governo del dialogo con le parti sociali".

"Oggi la Cisl propone di stringere un patto della responsabilità'', "un'alleanza tra il governo e le parti sociali per fare squadra e raggiungere insieme obiettivi comuni. Voglio dire alla segretaria Fumarola e a tutti voi che il governo accoglie questa sfida. Siamo pronti - continua Meloni - a fare la nostra parte in questo cammino. Intendiamo farlo perché, come abbiamo dimostrato in questi anni, le nostre priorità sono abbastanza chiare: sostenere il lavoro, incentivare chi crea nuova e buona occupazione, difendere il potere d'acquisto dei lavoratori, far crescere i salari, aiutare le nostre imprese a rimanere competitive sui mercati, creare un ambiente favorevole agli investimenti nazionali e internazionali".

Poi il capitolo dazi: ''Stiamo attraversando un periodo complesso, segnato da tensioni geopolitiche, da tensioni commerciali, che rendono il contesto internazionale molto incerto, molto instabile, con conseguenze inevitabili sull'economia reale, sulla tenuta dei livelli occupazionali e sulla produzione. In questi giorni, in particolare, come sapete, il governo è al lavoro per scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che dal mio punto di vista non avrebbe alcun senso e che impatterebbe soprattutto sui lavoratori. Tutti i nostri sforzi sono rivolti a questo, chiaramente, in collaborazione con gli altri leader, con la Commissione europea che ha la competenza sul dossier", ha sottolineato.

''Come diceva Eleanor Roosevelt, la realtà è fatta dai sogni di chi ha il coraggio di crederci. Vi ringrazio e buon Congresso", il saluto di Meloni che ha poi concluso tra gli applausi il suo lungo intervento.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie