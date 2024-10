Milis, riapre l'ufficio postale con tanti nuovi servizi

L’ufficio postale di Milis ha riaperto oggi al pubblico, con sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela grazie al Progetto Polis. Grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza nell’ufficio postale di Milis, ora dotato di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Questo sistema è collegato alla Security Room di Genova, che monitora 24 ore su 24 eventuali intrusioni e può attivare allarmi o richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, il sistema antirapina “roller cash” protegge ogni postazione con una cassaforte a apertura temporizzata, garantendo la sicurezza del contante. Tra gli altri interventi principali spiccano l’ottimizzazione funzionale degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per facilitare tutti i segmenti di clientela, e le postazioni di lavoro ergonomiche, che favoriscono posture corrette. È stato inoltre posato un percorso in rilievo sul pavimento, per consentire autonomia di movimento alle persone con deficit visivi all’interno della sala al pubblico. L’iniziativa fa parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane

