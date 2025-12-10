Un suv Bmw sfreccia a circa 200 chilometri orari per via Novara a Milano, mentre a poca distanza nello stadio di San Siro l'Inter gioca contro il Liverpool. Una volante della polizia nota l'auto sfrecciare e intima l'alt, ma il suv prosegue la sua folle corsa.

All'incrocio con via Sant'Elena il conducente perde il controllo, sale con le ruote sul marciapiede di un benzinaio e va a sbattere contro le colonnine elettriche. Il veicolo è danneggiato, ma riprende a correre. Nella fuga urta la volante della polizia, ferendo in modo lieve i due agenti a bordo, e infine va a schiantarsi contro lo spartitraffico di via Harar.

Lì i quattro uomini a bordo scendono dal mezzo e proseguono la fuga a piedi, in direzioni diverse. Uno di loro viene bloccato dai poliziotti: si tratta di un 17enne cubano, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione. Lo scorso primo ottobre era stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunità per minori, dove ieri è stato riaccompagnato, dopo la denuncia per resistenza, lesioni e ricettazione.

All'interno del suv, preso a noleggio da una società di Pescara, infatti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un piede di porco, un cacciavite, un tronchese, tre paia di guanti da lavoro, due bracciali e il quadrante di un orologio danneggiato. I due agenti che si trovavano a bordo della volante urtata dall'auto in fuga hanno avuto prognosi rispettivamente di cinque e due giorni.