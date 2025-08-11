(Adnkronos) - Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina.
Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.
Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo.
