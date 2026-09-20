Milano, ferito dopo lite in strada: grave 25enne
(Adnkronos) - Un ragazzo 25enne, di origini marocchine, è rimasto gravemente ferito dopo una lite in strada a Milano. Sul posto, in via Parea, sono intervenuti i carabinieri che, anche grazie ad alcuni testimoni presenti, hanno ricostruito come tutto sia nato da una lite tra la vittima e un altro soggetto, probabilmente magrebino, che si è allontanato subito dopo l'aggressione. Il venticinquenne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it