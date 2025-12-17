La Banca europea per gli investimenti (Bei) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro il piano di investimenti 2025-2029 di MM S.p.A., la società del Comune di Milano che gestisce il servizio idrico integrato per circa 1,4 milioni di residenti, pari a una domanda complessiva di circa 2 milioni di persone, includendo pendolari e visitatori. L’accordo, che cade nel 70esimo anniversario dalla fondazione di MM, è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei, e da Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM S.p.A. L’operazione, la seconda tra la Bei e MM dopo quella da 70 milioni siglata nel 2016, è sostenuta dalla garanzia InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea attraverso il quale la Bei ha già attivato oltre 4 miliardi di euro in Italia.

Le risorse messe a disposizione dalla Bei consentiranno alla società di attuare il proprio piano di investimenti, regolarmente concordato con l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il programma di investimenti di MM punta ad aumentare l’affidabilità e la resilienza della fornitura idrica di fronte agli eventi meteorologici estremi, come siccità e piogge intense, nonché incrementare l’efficienza energetica del servizio e sviluppare i progetti di economia circolare collegati alla raccolta e trattamento delle acque reflue.

Il finanziamento della Bei, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, garantirà a MM condizioni finanziarie più favorevoli rispetto ai canali bancari tradizionali, sia in termini di costo che di durata, rafforzando ulteriormente la posizione finanziaria e accelerando la realizzazione dei progetti.

“Questo finanziamento testimonia il ruolo della Bei come uno dei principali finanziatori pubblici a livello mondiale nel settore idrico e rappresenta un passo importante per potenziare le infrastrutture idriche della città di Milano, rendendo il servizio più resiliente, sicuro ed efficiente,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei

“L’accordo con Bei arriva in un momento storico molto importante per i gestori idrici – sottolinea l’amministratore delegato di MM Francesco Mascolo – con l’entrata in vigore delle nuove direttive ed il varo della Water Resilience Strategy da parte della Commissione europea. MM è pronta a raccogliere le nuove sfide con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le performance. Infatti, anche grazie agli investimenti degli ultimi anni, a Milano le perdite di rete sono ridotte all’11%, a fronte di una media nazionale del 40%, mantenendo una tariffa tra le più basse d’Europa”.