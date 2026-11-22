(Adnkronos) - Infortunio per Goncalo Ramos. Oggi, domenica 22 novembre, l'attaccante del Milan ha accusato un problema fisico all'inizio della ripresa nella sfida contro il Frosinone, valida per la 12esima giornata di Serie A. Intorno al 50' il centravanti portoghese ha fatto segno alla panchina di aver subito un problema muscolare, portando Amorim a sostituirlo con Cisse.

La speranza del tecnico rossonero è che si tratti di uno stop precauzionale, con Ramos che ha sentito un fastidio fisico ma sembrava intenzionato a restare in campo. Il portoghese è uscito un po' contrariato dal campo, ma Amorim non ha voluto rischiare in vista dei prossimi impegni.

La presenza del centravanti del Milan è da considerarsi in dubbio in vista della sfida di Europa League di giovedì 26 novembre, quando i rossoneri sfideranno l'Olympiacos in trasferta e per la successiva partita di campionato contro il Cagliari.