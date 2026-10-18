(Adnkronos) - Var protagonista nella sfida a San Siro tra Milan e Atalanta. Primo episodio arriva al 13' sul gol di Pulisic che sfrutta al meglio un tocco di Ramos. Arbitro e guardalinee non possono vedere ma il Var 'becca' un fuorigioco di Goncalo Ramos sul tocco sbagliato che ha servito Pulisic prima del gol e per questo ha annullato la rete dell'attaccante statunitense. Mentre al 23' Chiffi non vede il tocco di mano di Obric, da poco entrato, sulla conclusione di Musah e non assegna neanche l'angolo ma viene richiamato dal Var al monitor per rivedere l'azione con il susseguente calcio di rigore assegnato al Milan e realizzato da Goncalo Ramos per l'1-0 della squadra di Amorim. Stessa storia al 55' quando l'arbitro non vede il tocco di mano di Kristensen sulla conclusione di Rabiot dal limite. L'azione prosegue ma poi il Var richiama l'arbitro che va al monitor e assegna il secondo rigore di giornata. Questa volta Goncalo Ramos cambia angolo ma Carnesecchi ci arriva e devia. Sul corner però il Milan cala comunque il tris con Gila di testa.