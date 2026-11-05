(Adnkronos) - "Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al nuovo Quotidiano Nazionale che debutta oggi, a proposito dell’esito delle midterm americane.

"Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti - sottolinea - non cambia nulla: per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari. A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato. Se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti".