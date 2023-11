“Mi ha rovinato, non lavoro da 5 anni”. Le lacrime di Cristian Cocco al processo per estorsione

Oristano

Udienza rinviata al 2 febbraio: i carabinieri dovranno portare in aula l’operatore che lo accusa

“Oggi sono presenti anche i miei figli. A loro ho sempre detto che prima di tutto occorre rispettare le persone. Io mi sono comportato sempre bene, chi mi accusa voleva solo rovinarmi”.

Poche frasi, poi le lacrime hanno interrotto le dichiarazioni spontanee di Cristian Cocco, oggi in Tribunale a Oristano per la quarta udienza del processo per estorsione nato dalle accuse dell’operatore che lavorava con lui sui servizi per Canale 5.

Massimo Antonio Aversano, la persona che accusa l’ex inviato di Striscia la notizia, neppure oggi si è presentato in aula, costringendo il giudice Silvia Palmas a rinviare il processo al 2 febbraio 2024 e a disporre la convocazione coatta del testimone, che sarà scortato in Tribunale dai carabinieri.

Oggi invece sono comparsi in aula altri due testimoni dell’accusa: Pasquale Straziota, direttore dell’ufficio legale di Mediaset, e Alberto Salaroli, produttore tv sempre per Mediaset. Il primo ha ricordato che Cocco e Aversano avevano un contratto come collaboratori per la trasmissione Striscia la notizia. Il secondo ha confermato che la collaborazione con Cristian Cocco era stata interrotta da Mediaset dopo una telefonata in cui Aversano lo aveva accusato di pretendere il 50% dei suoi compensi.

“Non lavoro da cinque anni, chi mi accusa voleva rovinarmi”, è l’amaro sfogo di Cristian Cocco ripetuto fuori dall’aula del Tribunale. “Sto subendo un calvario ma mi sono sempre presentato a tutte le udienze. Aversano invece non è mai venuto in aula perché non ha alcuna prova”.

Linea ripresa dalla difesa: “Non ha alcuna prova delle accuse che ha mosso al mio cliente”, ha detto l’avvocato Cristina Puddu. “Ha ricevuto la citazione ma neppure oggi è venuto in Tribunale. Ora dovrà per forza presentarsi in aula il 2 febbraio”.

