(Adnkronos) - Italia nella morsa del maltempo. Una profonda saccatura di estrazione atlantica, alimentata da masse d’aria fresca e instabile in quota, fa il suo ingresso sul bacino centrale del Mediterraneo attraverso la direttrice della porta del Rodano, il solco vallivo compreso tra il Massiccio Centrale e l'arco alpino francese.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, evidenzia come la formazione di un minimo depressionario chiuso sul Mar Ligure attiverà una severa fase perturbata: l'afflusso di correnti meridionali cariche di umidità innescherà precipitazioni persistenti e un sollevamento orografico forzato, con apporti cumulati che supereranno localmente i 100 mm/24h sui settori più esposti del Centro-Nord.

L'acme perturbato entrerà nel vivo durante la giornata odierna di giovedì 12 novembre: apporti pluviometrici pari o superiori a 100 mm/24h (con picchi locali di 120-140 mm/24h per effetto orografico) colpiranno Liguria di levante, alta Toscana (in particolare Lunigiana e Garfagnana), Lombardia centro-orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni si estenderanno rapidamente al versante centrale tirrenico e ai settori costieri della Campania, con accumuli compresi tra 40 e 60 mm/24h. L'intensa avvezione calda sciroccale manterrà la quota dello zero termico elevata, confinando le nevicate sull'arco alpino a quote superiori ai 2200-2400 metri, con apporti freschi al suolo stimati tra 30 e 50 cm oltre i 2400 metri.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Venerdì 13 novembre il perno del minimo traslerà gradualmente verso sud-est: le precipitazioni, pur attenuandosi parzialmente al Nord-Ovest, persisteranno tra Triveneto e Centro-Sud (apporti medi compresi tra 30 e 50 mm/24h, con locali picchi fino a 60-80 mm/24h sul Friuli-Venezia Giulia).

L'assetto sinottico provocherà un pronunciato contrasto termico tra le due estremità della Penisola: Giovedì e Venerdì il Nord registrerà massime contenute tra 10 e 13°C sotto precipitazioni persistenti, al Centro i valori si attesteranno sui 15-18°C al giovedì e 14-18°C al venerdì; sotto la pioggia battente e le nubi compatte del Tirreno (Campania e Calabria tirrenica) le massime si fermeranno a 18-21°C, mentre la Sicilia, la fascia ionica e la Puglia sciroccale saliranno a 24-26°C.

Sabato 14 novembre il sistema perturbato muoverà verso levante, liberando il Centro-Nord e concentrando residue precipitazioni (10-20 mm/24h) tra Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. L'ingresso di correnti settentrionali determinerà un diffuso calo termico, con massime tra 9 e 12°C al Nord e minime che nella notte tra sabato e domenica 15 novembre scenderanno fino a 2-4°C in Pianura Padana a causa del forte irraggiamento notturno. Nel corso di domenica una nuova perturbazione in arrivo da ovest determinerà precipitazioni in particolare al Centro-Sud e in Sardegna. Contesto maggiormente soleggiato al Nord.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 12. Al Nord: precipitazioni estese, picchi oltre i 100 mm/24h su Lombardia centro-orientale e Triveneto; neve sulle Alpi oltre i 2200-2400 metri. Valori massimi di 9-13°C. Al Centro: instabilità marcata sul versante tirrenico e alta Toscana (oltre 100 mm/24h in Lunigiana); raffiche di Scirocco fino a 70-90 km/h. Massime sui 15-18°C. Al Sud e sulle Isole: piogge in estensione alle coste della Campania (40-60 mm/24h), variabilità altrove. Massime comprese tra 18 e 26°C.

Venerdì 13. Al Nord: instabilità residua al Nord-Est (30-50 mm/24h), schiarite in avanzamento a ovest. Temperature massime di 10-14°C. Al Centro: precipitazioni diffuse (30-50 mm/24h), più intense sui versanti esposti. Valori massimi di 14-18°C. Al Sud e sulle Isole: rovesci e temporali sparsi (30-50 mm/24h). Massime comprese tra 19 e 25°C.

Sabato 14. Al Nord: condizioni stabili con ampie schiarite; sensibile calo termico con massime comprese tra 8 e 12°C. Al Centro: ultime precipitazioni (10-20 mm/24h) sul versante adriatico, in successivo miglioramento. Massime sui 12-16°C. Al Sud e sulle Isole: instabilità residua con rovesci sparsi (10-20 mm/24h). Massime sui 15-19°C.

Tendenza: Domenica 15 Novembre nuovo impulso instabile in ingresso da ovest con precipitazioni al Centro-Sud e in Sardegna. Stabilità atmosferica sulle regioni del Nord.