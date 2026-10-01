(Adnkronos) - Meteo ottobre, l’alta pressione domina sull’Italia per altri sei giorni con sole prevalente e temperature fino a 28-29°C, circa 4°C sopra la media del periodo. L’avvio del mese è segnato dal consolidamento dell’Ottobrata su gran parte delle regioni centro-meridionali e sul Nord-Est.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda che la dicitura “Ottobrata” definisce la fase d'inizio autunno caratterizzata da stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e temperature superiori alla norma climatologica: sul settore peninsulare si registreranno valori massimi diurni fino a 28-29°C, circa 4°C al di sopra delle medie del periodo.

In ambito europeo, un sistema perturbato posizionato sulla Francia e sul Golfo del Leone favorirà il transito di ammassi nuvolosi verso il margine occidentale della Penisola. Tale configurazione determinerà rovesci sulle Alpi occidentali, deboli pioviggini sulla Pianura Padana occidentale e isolati rovesci sulla Sardegna e sulla Toscana.

Nella giornata di venerdì prevarranno ampie schiarite al Centro-Sud, mentre al Settentrione e nelle zone interne della Sardegna si osserveranno temporanei addensamenti con deboli fenomeni confinati perlopiù ai rilievi.

Nel corso del primo fine settimana di ottobre la struttura di blocco ad Omega interesserà ancora il quadro europeo con due aree depressionarie, una al largo del Portogallo e una su Creta. L'Italia rimarrà interessata dall'area anticiclonica compresa tra queste due basse pressioni, con condizioni di stabilità e prevalenza di sole.

Le simulazioni modellistiche indicano un ulteriore posticipo dell'ingresso del flusso atlantico, attualmente ipotizzato tra giovedì e venerdì della prossima settimana, quando la formazione di un minimo depressionario sul Tirreno potrebbe determinare piogge diffuse e una flessione termica generale.

L'evoluzione a lungo termine necessiterà di ulteriori verifiche nei prossimi aggiornamenti modellistici.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 1: Al Nord: nubi e deboli piogge sulle Alpi occidentali; soleggiato a Nord-Est. Al Centro: soleggiato, salvo isolata instabilità sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile e soleggiato, salvo locali rovesci nelle zone interne della Sardegna.

Venerdì 2: Al Nord: nuvolosità variabile con isolati fenomeni sui rilievi. Al Centro, al Sud e sulle Isole: tempo stabile e soleggiato, salvo isolati rovesci nei settori interni della Sardegna.

Sabato 3 e Domenica 4: Prevalenza di tempo stabile e soleggiato su gran parte d’Italia. Temperature massime superiori alle medie del periodo.

Tendenza: possibile cedimento del campo di alta pressione tra giovedì 8 e venerdì 9 per la formazione di una depressione tirrenica, con piogge diffuse e calo delle temperature.