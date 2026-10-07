(Adnkronos) - Italia alle prese col maltempo, ma non per molto. La settimana in corso sarà caratterizzata dal transito di due distinti sistemi perturbati sul territorio nazionale. Le prossime ore vedranno la persistenza di ﻿piogge e rovesci lungo la fascia tirrenica centro-meridionale e verso le aree interne del Sud, in seguito è previsto l’ingresso di un nuovo fronte atlantico sul Paese.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti che la superficie del Mar Mediterraneo presenta tuttora temperature superiori alle medie del periodo di circa 3°C: questo eccesso termico favorisce un maggiore tasso di evaporazione in grado di incrementare l'intensità delle precipitazioni soprattutto lungo i settori costieri.

Tra mercoledì e venerdì la Penisola sarà attraversata da una perturbazione di origine nord-atlantica, accompagnata da un afflusso di aria più fresca in quota. L'interazione tra quest'aria fresca e la massa d'aria più calda preesistente innescherà una fase di accentuata instabilità: i primi temporali interesseranno il Nord-Ovest e la Toscana nella prima parte di mercoledì, estendendosi entro sera a tutto il Centro-Nord, mentre il Meridione registrerà una temporanea fase di stabilità salvo rovesci al mattino.

Giovedì il fronte coinvolgerà progressivamente l'intero Paese con precipitazioni abbondanti soprattutto su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e Friuli Venezia Giulia. Venerdì i fenomeni più marcati si sposteranno sul Basso Tirreno e resteranno attivi sul Triveneto, con la possibilità di rovesci locali più intensi dovuti ai marcati contrasti termici tra l’aria fresca in quota e i bassi strati più miti.

A partire da sabato si assisterà a un iniziale miglioramento al Settentrione e tra Toscana e Marche, mentre sulle restanti regioni centrali e al Sud si manterranno condizioni di spiccata variabilità con piogge e rovesci sparsi.

La giornata di domenica sarà caratterizzata dal ripristino di tempo in prevalenza soleggiato su quasi tutta l’Italia salvo rovesci residui sul Medio Adriatico e al Sud; entro il weekend avremo un diffuso calo delle temperature massime, che si porteranno sui 20°C al Nord e sui 22-24°C al Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 7. Al Nord: piogge al Nord-Ovest al mattino, in estensione al Nord-Est entro sera. Al Centro: rovesci in Toscana, in estensione ai restanti settori. Al Sud e sulle Isole: ultimi rovesci al mattino poi poco nuvoloso.

Giovedì 8. Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: piogge diffuse. Al Sud e sulle Isole: piogge in Sardegna, Campania, Puglia, meno altrove.

Venerdì 9. Al Nord: piogge diffuse specie al Nord-Est. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse.

Tendenza: sabato miglioramento al Nord e in Toscana; variabilità con piogge altrove. Domenica tempo più soleggiato, ma piogge in Friuli Venezia Giulia, locali tra Liguria e Toscana.