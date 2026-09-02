Meteo, afa allenta la presa: venerdì zero bollini rossi e 12 città in giallo
(Adnkronos) - L'afa allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi, giovedì 3 settembre, solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani, venerdì 4 settembre, i bollini rossi raggiungeranno quota zero, e resteranno 12 città in pre-allerta (bollino giallo).
Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute le 12 città con bollino giallo sono: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute).
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it