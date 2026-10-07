(Adnkronos) - Grandi emozioni nella notte allo stadio Monumental di Buenos Aires, su cui erano concentrati gli occhi di tutto il mondo per l'ultima partita di Lionel Messi con la nazionale argentina.

Presenti oltre 80mila tifosi che non hanno voluto perdersi l'amichevole tra l'Albiceleste e il Benin, battuto 3 a 0. E il campione di Rosario ha rispettato le attese e si è confermato il grande protagonista della serata.

Il capitano ha infatti segnato su rigore, servito due assist a Otamendi e Nico Paz e preso un palo sul finale. Poi si è lasciato andare alla commozione. "È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia. Non tornare più sarà un grande dolore", ha detto Messi alla fine della partita dal centro del campo, aggiungendo: "Oggi è il giorno più triste della mia carriera. Adesso sarò dalla vostra parte a tifare con voi. Quando siamo uniti, siamo più forti di chiunque altro. Vi voglio bene, mi mancherete. Sono orgoglioso di essere argentino e di aver realizzato i miei sogni con voi".

A 39 anni Messi dice così addio alla Nazionale dopo oltre 20 anni, dal momento che il debutto c'era stato con l'Ungheria nel 2005.