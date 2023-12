Mercatini di Natale al suono della cornamusa e fine serata in musica ad Aidomaggiore

Eventi Organizza la Consulta giovani

I mercatini di Natale, un anno fa - Foto Consulta giovani Aidomaggiore

Aidomaggiore

Organizza la Consulta giovani

Ad Aidomaggiore domani, sabato 16 dicembre, tornano i mercatini di Natale, un appuntamento giunto alla quinta edizione. Gli stand con numerosi espositori locali e non, tra associazioni, hobbisti, artigiani e tanti punti ristoro apriranno alle 15, in via Cagliari.

Alle 16 Andrea Camarra e la sua cornamusa terranno compagnia a grandi e piccini insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi lungo tutta la via dei mercatini.

E dalle ore 19 via all’intrattenimento con il gruppo di musica folk irlandese Radio Lassie e il duo acustico H Duo.

Il programma natalizio è organizzato dalla Consulta giovani di Aidomaggiore.

Venerdì, 15 dicembre 2023

