(Adnkronos) - "Leggo con grande divertimento che molti fenomeni dei social spiegano dove andrò dopo La7 e soprattutto perché, per poi biasimare la scelta che si sono inventati. Dietrologi al quadrato, senza un'esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita!".

Lo scrive Enrico Mentana sui social commentando gli articoli che ipotizzano scenari sul suo futuro professionale dopo che nei giorni scorsi ha annunciato che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7.

﻿"Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre. Voglio passare il Natale in famiglia...", aveva detto il giornalista, al timone del tg dal 2010, sabato scorso durante una cerimonia in cui aveva ricevuto il premio Marchiaro a Alessandria. L'addio si consumerà con qualche giorno d'anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto: "Voglio passare il Natale in famiglia", aveva ironizzato Mentana, che non aveva risposto alle domande del moderatore su un eventuale ritorno a Mediaset.