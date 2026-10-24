(Adnkronos) - "Voglio darvi una notizia: lascio il Tg La7 il 23 dicembre. Voglio passare il Natale in famiglia...". E' l'annuncio di Enrico Mentana, che si appresta a lasciare il telegiornale dell'emittente di Urbano Cairo. Il giornalista, al timone del tg dal 2010,, annuncia l'addio nella cerimonia in cui riceve il premio Marchiaro a Alessandria. L'addio si consumerà con qualche giorno d'anticipo rispetto alla fine dell'anno e alla scadenza del contratto: "Voglio passare il Natale in famiglia", ironizza Mentana, che non risponde alle domande del moderatore su un eventuale ritorno a Mediaset.

L'evento è l'occasione anche per una riflessione ad ampio spettro sul giornalismo e sui telegiornali. "La televisione è ciò che resta di quello che, all'età di 20 anni, vivevamo come qualcosa di estremamente innovativo. La media dei telespettatori dei tg si avvcicina più ai 70 che ai 65 anni. Nessun giovane guarda i telegiornali, le modalità di percezione delle njotizie sono diverse. E' più probabile che un giovane conosca la realtà israelo-palestinese da Cecilia Sala e non dal telegiornale. Ognuno, come la pittura, è figlio e fratello del suo tempo. Oggi nessun ragazzino può appassionarsi al giornalismo guardando un telegiornale", dice Mentana.