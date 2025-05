(Adnkronos) - Giorgia Meloni ricerve Friedrich Merz dopo le polemiche sull'assenza dell'Italia al vertice dei Volenterosi in Albania e "smentisce'' l'assenza dell'interesse di Berlino per l'Italia. ''E' stato un incontro molto aperto, cordiale, ma soprattutto molto operativo e concreto", che "credo rappresenti la smentita più efficace alla presunta assenza di interesse del governo tedesco a un rapporto con l'Italia...'', ha detto la premier che, dopo il colloquio di circa un'ora a palazzo Chigi con il cancelliere tedesco, assicura ''solidi'' legami tra Roma e Berlino smentendo attriti apparsi sulla stampa.

"Sono molto felice di aver accolto il cancelliere Merz -assicura il presidente del Consiglio italiano - Siamo Nazioni amiche. Siamo l'un per l'altro partner fondamentali. La solidità e la profondità delle nostre relazioni sono impossibili da mettere in dubbio''. ''Veniamo dai lavori della Cpe, dove abbiamo avuto modo di scambiarci prime opinioni, che abbiamo approfondito nel bilaterale. I nostri destini sono legati'', ha detto ancora la premier. "Se l'Italia e la Germania lavorano insieme", rimarca Meloni, è un bene per l'Europa. "Rilanciare la competitività delle nostre imprese è una priorità", garantisce.

Parlando di Medio Oriente, Meloni afferma che "proprio perché siamo amici di Israele, non possiamo restare indifferenti" rispetto a quanto sta accadendo a Gaza, dove la ''situazione è sempre più drammatica''. ''Non c'è futuro per la presenza di Hamas sulla Striscia" o "comunque nello Stato palestinese''.

Quanto all'Ucraina "non c'è stato l'incotro Zelensky-Trump ma è comunque positivo che le delegazioni si siano viste, grazie anche all'azione della Turchia e dell'America. Ci auguriamo che sia un primo passo per un processo di pace giusto e duraturo che tenga conto delle necessarie garanzie di sicurezza per la Nazione aggredita".

Quanto alle parole di Macron, non posso che prendere atto del fatto che l'invio di truppe non è più un tema in discussione", ha detto la premier rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del presidente francese sul vertice dei 'volenterosi'.

L'Italia è "un partner strategico irrinunciabile" per la Germania, un Paese "importante e grande nell'Unione europea", ha dichiarato Merz. L'importanza dell'Italia "vale non solo per me ma per tutto il mio governo", ha aggiunto. "In nessun momento nei colloqui per definire l'accordo di coalizione c'è stata una discussione, con la Spd, sul ruolo dell'Italia".