(Adnkronos) - Durante la visita di oggi, sabato 4 settembre, a Policoro nel Materano la premier Giorgia Meloni ha rivendicato la linea del governo sul Sud d'Italia, ricordando che "abbiamo sempre avuto un'idea diversa rispetto a chi pensa che i problemi si risolvano con la clientela o che il Mezzogiorno sia un problema da gestire". Meloni ha sottolineato che l'esecutivo "ha fatto una scommessa diversa per dimostrare che il Sud poteva essere la locomotiva d’Italia", citando l'aumento degli investimenti, la crescita delle infrastrutture e la Zes unica, che "ha generato da sola 60 miliardi di investimenti".

Secondo la premier, oggi "l'occupazione e il Pil qui cresce più della media nazionale", risultati che confermerebbero la strategia adottata. Meloni ha, poi, indicato la nuova priorità: "Serve una politica che si ponga il tema dei troppi ragazzi che se ne vanno. Troppi giovani che questo territorio forma, investendo, e che poi vanno a spendere altrove ciò che qui è stato costruito. Questa è la prossima sfida".

A Policoro, dopo i danni della tromba d’aria di tre giorni fa, la presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno del governo per la città jonica, spiegando che "se siamo qui è per questo" e facendo i complimenti al territorio per la reazione immediata: "C'è stata una grande voglia, una grande capacità di rimboccarsi le maniche, di riaprire, continuare a lavorare, fare quello che era possibile fare. Non si registra sempre".

Rispondendo ai cronisti sulla richiesta di stato di emergenza e calamità naturale, Meloni ha ricordato di aver incontrato i rappresentanti locali e di aver visitato alcune attività turistiche sul lungomare, sottolineando la necessità di sostenere chi ha subito i danni.