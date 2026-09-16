(Adnkronos) - “Stiamo basando il nostro lavoro su tre principi fondamentali: competitività, valori e sicurezza”. Lo ha detto Elisabeth McCullough, ambasciatrice d’Irlanda in Italia, durante il Soteu, il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato da Ursula Von der Leyen e trasmesso in diretta presso Spazio Europa Experience a Roma. Tra i temi indicati, l’agenda per la semplificazione, il mercato unico, l’allargamento e il rafforzamento della sicurezza europea. Dublino ha la presidenza di turno dell'Unione per questo semestre.

“Al di sopra di tutti questi ambiti ci sono due priorità fondamentali: il continuo sostegno all’Ucraina e il quadro finanziario pluriennale”, ha aggiunto McCullough, sottolineando l’importanza del bilancio Ue per i prossimi sette anni.

Sul discorso di Ursula Von der Leyen, l’ambasciatrice ha parlato di un intervento “davvero valido, molto forte e anche molto realistico”, apprezzando in particolare l’attenzione all’economia, all’energia e ai cittadini europei. Tra le principali sfide, ha indicato “il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale”, oltre a sicurezza e cybersicurezza.