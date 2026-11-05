(Adnkronos) - "Sono felice che un mio parente sia riuscito a conquistare un seggio che era così difficile estirpare ai repubblicani: di fatto, una doppia vittoria". Così, all'Adnkronos, Maurizio Talarico, imprenditore calabrese noto anche come il 're delle cravatte', fondatore dell'omonimo brand conosciuto in tutto il mondo.

Talarico, oltre ad aver conquistato capi di Stato, politici e personaggi dello spettacolo con le sue creazioni, vanta anche una parentela con James Talarico , il democratico di origini italiane che ha trionfato alle elezioni di Midterm in Texas, storica roccaforte repubblicana. Il bisnonno di James è, infatti, cugino di suo nonno: "Siamo parenti alla lontana - racconta il ceo di 'Talarico Cravatte' -, ho scoperto questa parentela due o tre anni fa ma di fatto non ho mai avuto rapporti con lui. Organizzerò presto un incontro e proprio oggi gli ho mandato le mie cravatte: sbirciando il suo profilo Instagram, ho notato che, in realtà, non le usa quasi mai, ma spero gli faccia ugualmente piacere riceverle".