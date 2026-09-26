(Adnkronos) - Matteo Bassetti sfida il contestatore a Foligno. "I rappresentanti locali di Futuro Nazionale hanno contestato il mio invito a parlare questa sera" di antibiotico-resistenza nel corso dell'evento 'Primi in Salute - prevenzione, salute e informazione medico-scientifica'. "Non stiamo parlando di politica. Stiamo parlando di medicina, ricerca e salute pubblica e di una delle più importanti emergenze sanitarie dei nostri tempi - scrive su X -. Io sono uno scienziato che da decenni si occupa di ricerca internazionale, con un h-index di 130, migliaia di pubblicazioni e studi scientifici. Se qualcuno vuole contestare quello che dico, è assolutamente libero di farlo: venga a discutere, porti dati, studi, argomenti. È così che funziona la scienza".

Lo scrive su X l'infettivologo Matteo Bassetti che contattato dall'Adnkronos Salute ribadisce che "gli scienziati sono liberi e nessun partito può zittirci, io stasera sarò a Foligno e parlerò. Mi auguro che il generale Vannacci prenda le distanze da questi suoi rappresentati, altrimenti - ha rimarcato - dovrà spiegare perché contro la scienza, contro i medici e dalla parte dei no-vax e dei complottisti".