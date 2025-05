(Adnkronos) - “Quella di oggi è una giornata importante. Sono 15 anni che portiamo avanti questo osservatorio e oggi, insieme al nostro comitato scientifico presentiamo oggi una ricerca importante. Siamo riusciti a toccare il cuore di 11.321 studenti che in forma anonima hanno risposto ai nostri quesiti”.

Così il presidente dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile Luca Massaccesi intervenendo alla Maratona Bullismo, in cui viene presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. “È importante oggi - prosegue - stare vicino ai ragazzi, che rappresentano non solo il futuro ma hanno bisogno di aiuto”. Secondo Massaccesi, dai dati emerge un quadro in chiaroscuro dei giovani: “Non danno il giusto valore alla vita, sono scontenti, arrabbiati, impauriti, l’ansia è diventata un dato strutturale”.