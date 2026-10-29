(Adnkronos) - "Oggi la narrativa principale guarda tantissimo alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, ma l'ingegno umano resta al centro di questa trasformazione: sia perché la tecnologia non può e non deve sostituire l'umano, sia perché l'umano ha necessariamente bisogno di evolvere nel modo in cui la utilizza. A me piace parlare di spirito critico, di discernimento, della capacità di porsi le domande giuste: credo che questa resterà la grande sfida nell'evoluzione del marketing e della comunicazione". Lo ha dichiarato Paola Mascaro, Direttrice Marketing di Accenture Italia, in occasione di Intersections 2026, l'evento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia in corso all’Allianz MiCo di Milano.

Nell'ambito della manifestazione, la manager ha sottolineato l'impegno verso le nuove generazioni: "Non è un caso che questa mattina sia qui con grandissimo piacere per incontrare un centinaio di ragazzi e ragazze ai quali offriamo un percorso totalmente gratuito che si chiama Palestre Digitali. Il nome dice molto su quale sia l'obiettivo: sicuramente arricchire la loro cassetta degli attrezzi con nuove competenze, ma anche e soprattutto aiutarli nello sviluppo di abilità tutte umane e, perché no, fare più rete e network appena possibile". Sull'attitudine dei giovani e sul valore del lavoro, Mascaro ha poi precisato: "È vero, 'fatica' è una parola poco di moda. In realtà credo che i ragazzi siano assolutamente aperti e disponibili: abbiamo realizzato più di una ventina di edizioni, quindi sappiamo bene che si danno un gran da fare. È chiaro che bisogna dare un senso alle cose; credo che dare un senso e un significato al ruolo e al lavoro dei giovani sia una responsabilità di noi 'diversamente giovani'".

In merito alle prospettive future e all'evoluzione dei percorsi professionali, la Direttrice Marketing di Accenture Italia ha affermato: "Dobbiamo aiutare i giovani a comprendere quale sarà il loro ruolo. Noi siamo cresciuti con la cosiddetta gavetta, quel tipo di esperienza in cui si mettevano le mani sui PowerPoint e sui fogli Excel per imparare dai più grandi: questo necessariamente cambia e cambierà. In fondo, paradossalmente, saranno chiamati a essere adulti prima. Ecco perché queste competenze umane e la capacità di utilizzare la tecnologia in maniera matura sono fondamentali per loro", ha concluso Mascaro.