(Adnkronos) - "Il ruolo del farmacista ospedaliero sta evolvendo in maniera altamente specialistica, organizzata e sistematica. Nel caso del mieloma multiplo, per esempio, un’importante evoluzione terapeutica ha portato addirittura a un cambiamento del paradigma di cura, con una crescente prospettiva di cronicizzazione della malattia e, in prospettiva, persino di guarigione. Tutto questo porta il farmacista ospedaliero a sviluppare la propria professione in una direzione sempre più specialistica". Lo ha detto Andrea Marinozzi, direttore della Farmacia ospedaliera della Asl 4 Teramo e responsabile nazionale Sifo dell'Area scientifico-culturale (Asc) ‘Legislazione farmaceutica: ospedale e territorio’, in occasione del Congresso nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie, che si è concluso ieri a Roma.

In questo contesto "è necessario infatti saper gestire, coordinare, allestire e organizzare le diverse e complesse terapie disponibili, caratterizzate da molteplici protocolli e possibilità terapeutiche, ciascuna con le proprie specificità - continua l’esperto - Parallelamente, evolve anche tutta la componente gestionale, amministrativa e logistica di nostra competenza: dagli acquisti alle gare, dalla gestione dei contratti e delle offerte fino alla gestione delle carenze e del compounding. Sono tante le sfaccettature che richiedono una preparazione e una formazione sempre più approfondite".

"La presa in carico di pazienti così complessi, in presenza di novità terapeutiche tanto importanti, soprattutto quelle che stiamo vivendo nell’ultimo periodo, richiede un’organizzazione a monte e un approccio proattivo a valle - continua Marinozzi - È proprio per questo che tutte le Regioni devono essere organizzate, attente e preparate ad accogliere in maniera omogenea e trasversale queste nuove tecnologie. Come società scientifica, stiamo cercando di costruire un’organizzazione e una responsabilità a livello nazionale, che possano poi tradursi in un coordinamento regionale. L’obiettivo è garantire a tutti i pazienti la stessa possibilità di accesso alle cure, indipendentemente dalla Regione in cui risiedono. I clinici devono poter disporre degli strumenti terapeutici necessari e i pazienti devono poter ricevere questi trattamenti in maniera equa e uniforme su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, nella realtà attuale, e anche nel recente passato, non è sempre così. Ogni Regione ha una propria organizzazione e professionisti che si strutturano in maniera differente. Questo determina inevitabilmente una diversa presa in carico dei pazienti e un accesso non omogeneo alle nuove tecnologie e alle opportunità terapeutiche".

In una patologia come il mieloma multiplo, "nella quale per lungo tempo era impensabile parlare di guarigione - sottolinea l’esperto - oggi si apre una prospettiva di speranza di cura. Si tratta di un valore importante dal punto di vista terapeutico, clinico e assistenziale. Quando una risorsa, pur essendo economicamente gravosa per le economie sanitarie, consente di raggiungere risultati di cura e di benessere, non solo permette di conseguire l’obiettivo per cui è stata investita, ma può anche generare un recupero della spesa indiretta. Pensiamo, ad esempio, al ritorno di una persona a una vita socialmente attiva e produttiva. Spesso parliamo anche di persone giovani, che possono così rientrare nella società e contribuire nuovamente alla sua produttività. C’è poi il recupero in termini di benessere e di qualità della cura - puntualizza - Le energie investite, non soltanto economiche ma anche professionali e assistenziali, possono produrre risultati concreti in termini di cura, speranza e soddisfazione per il lavoro svolto. Ecco perché è fondamentale adottare una visione complessiva dell’economia gestionale, considerando sia i ritorni diretti sia quelli indiretti degli investimenti sanitari".

Come società scientifica, "cerchiamo di coinvolgere sempre più le direzioni generali, sanitarie e amministrative - afferma Marinozzi - Spesso queste realtà si trovano a valutare soprattutto la spesa e l’investimento sostenuto. Tuttavia, anche noi professionisti che operiamo in prima linea dobbiamo essere capaci di restituire un riscontro concreto sui risultati ottenuti e sul valore generato da quell’investimento. Parliamo di un valore di cura, di guarigione e anche di risparmio economico indiretto. In questa fase, in cui il sistema sanitario nazionale e regionale è sottoposto a una forte pressione sul fronte della sostenibilità economica - rimarca - è fondamentale riconoscere che gli investimenti capaci di produrre i risultati attesi, in termini di guarigione o comunque di una condizione di cronicità libera da malattia, contribuiscono a migliorare concretamente lo stato di salute dei pazienti. È un concetto che ha anche una forte valenza umana e sociale e che si lega profondamente al principio di appartenenza a un sistema sanitario universalistico come il nostro, che tutti dobbiamo conoscere, governare e tutelare".