Ironia, poesia e nuove geografie del racconto in scena per la serata di chiusura del 24esimo Marina Cafè Noir (Mcn). La borgata di Giliacquas (Elmas), sulla laguna di Santa Gilla accoglie il 21 giugno, tra gli ospiti, Dario Ferrari, Mokhtar Amoudi, Guido Catalano e Tonino Carotone.
Alle 19 sarà protagonista Dario Ferrari, tra gli
autori italiani più interessanti della sua generazione. Dopo il
successo de La ricreazione è finita, lo scrittore presenta L'idiota
di famiglia, confermando una cifra narrativa che unisce ironia,
intelligenza critica e una straordinaria capacità di osservazione
del presente. Alle 20.15 spazio all'anteprima del nuovo numero di
The Passenger, collana di reportage e narrazione pubblicata da
Iperborea. Il volume, di prossima uscita, sarà interamente dedicato
alla Sardegna. Ne discuteranno l'editor Marco Agosta insieme a due
degli autori del numero, Francesco Abate e Cristina Caboni. Alle 21
arriva a Giliácquas una delle rivelazioni della narrativa europea
contemporanea, il francese Mokhtar Amoudi con il romanzo Le
condizioni ideali, vincitore del Prix Méditerranée opera prima e
del Prix Goncourt des détenus. Intervistato dallo scrittore Marco
Amerighi, Amoudi racconta la storia di Skander, ragazzo cresciuto
tra affidi familiari e periferie parigine, componendo un ritratto
insieme duro e tenero delle possibilità offerte dal destino.
Alle 22.15 riflettori accesi sul poeta performer
Guido Catalano, artista capace di riportare la poesia fuori dai
libri e nei teatri, club e nelle piazze. Presenterà alcuni dei
testi che hanno segnato il suo percorso, a partire da Ogni volta
che mi baci muore un nazista. Simbolo di una canzone d'autore
ironica, randagia e radicalmente libera, alle 23 il palcoscenico è
per Tonino Carotone. Con il suo immaginario surreale e la sua
inconfondibile poetica del "mondo difficile" chiude il festival nel
segno della leggerezza e della disobbedienza creativa. Mcn...