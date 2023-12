Marijuana nello zaino e a casa: patteggia il giovane arrestato nel Guilcier

Ghilarza

I carabinieri lo avevano fermato nei pressi del campo sportivo

Ha patteggiato un anno e quattro mesi Alessio Macchis, il diciannovenne di Ghilarza fermato con 400 grammi di marijuana e arrestato nei giorni scorsi.

Il giovane stamane è comparso in tribunale, a Oristano.

La sentenza è prevista per il prossimo 11 dicembre, assieme alla decisione sull’eventuale misura cautelare. Attualmente Macchis rimane agi arresti domiciliari.

Alessio Macchis era stato arrestato venerdì mattina dai carabinieri a Ghilarza, perché trovato in possesso di un quantitativo di marijuana: 100 grammi erano nel suo zaino, in due involucri distinti. Altri 300 grammi i militari li avevano recuperati a casa sua, già suddivisi in dosi.

Il giovane, originario di Pula, ma residente nella cittadina del Guilcier, era stato fermato nei pressi del campo sportivo, durante un servizio anti droga.

Nella zona, molto frequentata dai più giovani, ai carabinieri non sono passati inosservati i movimenti di Macchis, che è stato sottoposto a un controllo. In seguito alla scoperta dello stupefacente nello zaino, i militari avevano disposto la perquisizione domiciliare, durante la quale avevano trovato e sequestrato il resto della marijuana.

Il giovane era stato dichiarato in arresto e il giudice aveva confermato il fermo, disponendo poi l’obbligo di firma a Pula.

