Marijuana nello zainetto e nella sua abitazione, giovane fermato durante i controlli antidroga e arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ghilarza, perché trovato in possesso di un quantitativo di marijuana: 100 grammi erano nel suo zaino, in due involucri distinti, e altri 300 grammi li hanno recuperati a casa sua, già suddivisi in dosi.

Il giovane, Alessio Macchis, originario di Pula, ma residente a Ghilarza, è stato fermato dai militari ieri mattina nei pressi del campo sportivo, durante un servizio anti droga.

La zona è molto frequentata dalla gioventù del posto e i carabinieri hanno notato i movimenti di Macchis. Lo hanno fermato e dopo la scoperta dello stupefacente nello zaino hanno disposto la perquisizione domiciliare trovando e sequestrando il resto della marijuana.

Il giovane è stato dichiarato in arresto e il giudice ha confermato il fermo, disponendo poi l’obbligo di firma a Pula.

Lunedì dovrebbe comparire in Tribunale, a Oristano.

Sabato, 2 dicembre 2023

