(Adnkronos) - Maria Middleton aveva 18 anni quando è morta nel 2020 a causa di un tumore al cervello. E potrebbe presto diventare la prima santa della Generazione Z, dopo che i vescovi statunitensi hanno votato a favore dell’avanzamento della sua causa di canonizzazione - promossa dall’Arcidiocesi di Philadelphia - durante l’assemblea plenaria tenutasi la scorsa settimana a Baltimora, descrivendola come una giovane che ha "vissuto le virtù cristiane della fede, della speranza e dell’amore, riponendo piena fiducia nella Provvidenza divina".

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai genitori della ragazza, che viveva con loro a Doylestown, in Pennsylvania, e che hanno voluto ricordarla in una intervista rilasciata ieri a Fox News. "Non mi dispererò. Sceglierò la speranza", aveva detto Maria alla mamma e al padre appena due settimane dopo aver ricevuto la diagnosi, arrivata solo 20 mesi prima del suo decesso. "La sua fede era così profondamente integrata nella sua vita che le sue scelte erano sempre basate su ciò che è buono, vero e bello", ha aggiunto la madre Susan, sottolineando che "è così che Maria ha affrontato la vita, tornando sempre a un pensiero che - come abbiamo scoperto leggendo il suo diario - ripeteva a se stessa: 'Conta solo ciò che pensa Dio'. Maria ha scelto di vivere la sua vita giorno dopo giorno. Ha preferito la gratitudine alla rabbia".

Con il voto a favore dei vescovi Usa rispetto all'avvio di una causa di canonizzazione, Maria potrebbe riconosciuta come la prima santa della "Generazione Z" nella Chiesa cattolica. Questa decisione giunge a poco più di un anno dalla canonizzazione, da parte di Papa Francesco, del primo santo appartenente alla generazione dei millennial, l'italiano San Carlo Acutis, nato nel 1991.