(Adnkronos) - "Penso che sia molto importante nella Società 5.0 la visione di quello che vogliamo realizzare nei processi, nel progettare la casa, l'ospedale, la fabbrica, in cui effettivamente l'ingegnere ha un ruolo decisivo, cercando l'impossibile, immaginando con creatività quello che si può fare cambiando a volte anche le regole. L'ingegnere oggi ha quindi un ruolo decisivo per portarci a una tecnologia più vicina a noi, con un maggiore impatto sociale, più comprensibile, più utilizzabile e che alla fine rispetti il bene comune". Lo ha detto all'Adnkronos/Labitalia Maria Chiara Carrozza, docente Università degli studi Milano-Bicocca e past president del Cnr, a margine del Congresso nazionale degli ingegneri in corso a Trieste.