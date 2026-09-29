Marco Damilano tra gli ospiti di punta del Festival Lethèrario - Notizie

Marco Damilano è tra gli ospiti di punta del Festival Lethèrario di Assemini. Il 3 ottobre alle 18,45 presenta "Noi siamo i tempi - La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi".Promosso dal Comune e organizzato dall'associazione Enti locali per lo spettacolo, il festival propone tre giorni di libri, teatro e incontri declinati sui temi urgenti del mondo.Attualità più che mai presente nel suo saggio edito da Mondadori. Un diario di viaggio che attraversa le due Americhe, quella di Papa Francesco e quella di Papa Leone XIV, primo pontefice statunitense della storia. "Quell'americano distante e critico verso la politica di Trump e che ieri ha preso posizione netta contro l'estrema destra tedesca, sostenendo che nulla ha a che vedere con i valori del cristianesimo", sottolinea Damilano.Il giornalista e saggista, noto come opinionista politico e sociale, ma con un bagaglio di esperienze giovanili all'interno del mondo cattolico, alla vigilia del conclave ha centrato il pronostico, la fumata bianca per Robert Francis Prevost. Partendo dalla ricostruzione del progetto geopolitico e culturale dei due pontefici, attraverso interviste e testimonianze inedite, l'autore mette in luce "la continuità tra i due pontificati pur nella diversità nell' atteggiamento, diretto ed empatico, quello di Francesco, prudente, mediato quello di Leone XIV, sostanzialmente convergono nella stessa direzione - ricorda Damilano - ovvero condanna senza appello delle guerre, del nazionalismo che le fomenta, delle disuguaglianze crescenti e della distruzione ambientale, temi che chiamano in causa la coscienza di ogni persona, credente o non credente.Ma anche un invito alla solidarietà, rispetto dei diritti umani, cura della terra, accoglienza, dialogo interculturale e interreligioso e speranza che il male venga sconfitto dal bene, perché l'essere umano per sua natura tende al bene". Non...

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