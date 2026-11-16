(Adnkronos) - "Con l’adozione formale da parte del Consiglio dell'Unione Europea, l'8 agosto diventa oggi la 'Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori'. È la data della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 dei quali italiani. Da venticinque anni, grazie all’indimenticato ministro Tremaglia, l'Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei - aggiunge il premier - grazie a una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione. Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori", conclude Meloni.

Oggi a Bruxelles "abbiamo scritto una bella pagina di storia europea. Con il via libera del Consiglio Affari Esteri, l’8 agosto diventerà la Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro", l'annuncio via social del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Si tratta, continua, di "un omaggio ai 262 minatori, di cui 136 italiani, che persero la vita nella tragedia di Marcinelle. Un risultato di cui sono particolarmente orgoglioso. Un’iniziativa italiana, che ho fortemente voluto e che abbiamo portato avanti con il sostegno di tutto il governo". Tajani ha ringraziato il presidente del Cnel Renato Brunetta "per aver lanciato la proposta nel 2024. È stato un grande lavoro di squadra, che servirà a diffondere soprattutto tra i giovani una vera cultura della sicurezza sul lavoro".

Tajani, si legge in una nota della Farnesina, ha espresso "grande soddisfazione per quello che ha definito un importante successo dell’Italia, che corona un lungo impegno diplomatico e politico del nostro Paese e porta la memoria di Marcinelle al centro della coscienza europea. La prima celebrazione ufficiale si terrà nel 2027".

Tajani ha sottolineato come "una memoria italiana diventa oggi patrimonio comune dell’Europa. La tragedia di Marcinelle, che nel 1956 costò la vita a 262 minatori, tra cui 136 italiani, rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della nostra emigrazione, ma anche un momento fondamentale nella costruzione dell’Europa sociale. La nuova Giornata europea estende a tutta l’Unione il valore della commemorazione che l’Italia celebra dal 2001".