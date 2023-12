Marcia della pace: da Terralba un nuovo appello per dire no alle guerre che insanguinano il mondo

Terralba

Questa sera la manifestazione con oltre 500 presenze

Più di 500 persone hanno preso parte stasera a Terralba alla XXXVII Marcia della Pace, organizzata dal comitato promotore, dalla delegazione regionale della Caritas Sardegna, dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba, da Sardegna Solidale, dall’Unità pastorale e dal Comune di Terralba.

I partecipanti con in testa l’arcivescovo di Ales – Terralba e Oristano, Roberto Carboni, si sono ritrovati in piazza San Ciriaco. Alle 17,30 la piazza si è illuminata con le centinaia di fiaccole accese dai partecipanti. Il corteo ha attraversato tutta la via Roma per raggiungere la chiesa di San Pietro. In diverse strade di Terralba sono state esposte le bandiere della pace e cartelli che invitano a sospendere i drammatici bombardamenti in Israele, nella striscia di Gaza e in Ucraina.

La veglia della pace è stata presieduta dall’arcivescovo.

Diverse le testimonianze: quella di Samah Salaime, direttrice dell’ ufficio Comunicazione del Villaggio di Neve Shalom Wahat al Salam (Israele) e di Giulia Ceccutti, dell’Associazione italiana Amici di Neve Shalom Wahat al Salam. Voci che arrivano da territori oggi interessati dalla guerra.

Non a caso quest’anno il tema della Marcia della Pace ha ripreso l’appello fatto sessant’anni fa da Giovanni XXIII nella Lettera enciclica Pacem in terris: la pace come un compito immenso affidato a ogni uomo e a ogni donna, coniugato con il tema del messaggio che Papa Francesco ha offerto per la 57 esima Giornata mondiale della Pace che si celebrerà il 1 gennaio prossimo “Intelligenza artificiale e pace”, nel quale il Santo Padre chiederà a tutti di riflettere sull’opportunità delle nuove tecnologie a servizio del bene comune, dello sviluppo dei popoli, dell’integrazione dei giovani.