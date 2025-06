(Adnkronos) - Sul corpo di Mara Favro, la donna scomparsa da Chiomonte, in Valsusa, l'8 marzo 2024 "non ci sarebbero ferite d'arma bianca o da fuoco, solo fratture". Ad affermarlo a 'Chi l'ha visto' è l'ex datore di lavoro della donna, Vincenzo 'Luca' Milione. "Ho saputo che sarebbero queste le conclusioni informali della relazione medico legale, non ancora depositata ufficialmente e, quindi, da verificare quando si potranno leggere i documenti", sottolinea il gestore della pizzeria da cui la donna si sarebbe allontanata prima di scomparire.

I resti della donna scomparsa sono state ritrovati nei boschi di Gravere lo scorso marzo. L'ex datore di lavoro è indagato, con l’ex pizzaiolo del ristorante, per omicidio e occultamento di cadavere dalla procura di Torino.